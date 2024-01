Folge 570: Bikerträume

per Mail teilen

Serie D 2007 Bikerträume

Toni weiß etwas Besseres mit seinem Tag anzufangen, als im Sägewerk zu arbeiten: Er macht eine Harley-Spritztour mit Yvonne. Ludwig lässt er mit der Arbeit alleine und fährt stattdessen mit der attraktiven Bikerin auf dem Sozius durch die herrliche Schwarzwaldlandschaft. Dabei ist er sich ziemlich sicher, dass sie ihn genauso toll findet wie er sie!

Jenny muss Bea und Karl beibringen, dass sie einen neuen Sattel für Twister braucht und vor allem, was so ein Sattel kostet. Karl findet, dass Twister ihnen allmählich die Haare vom Kopf frisst. Als Jenny merkt, dass sie bei den beiden nicht weiterkommt, versucht sie es bei Hermann. Leider bekommt das Bea mit und wird ziemlich sauer.

Karl ruft im Sägewerk an und macht Druck wegen des aktuellen Auftrags. Da muss ihm Ludwig gestehen, dass Toni noch nicht zum Arbeiten da war. Der sitzt unterdessen frustriert am Stammtisch, denn Yvonne hat ihm klargemacht, dass er für sie nur ein Kumpel ist. Wie gut, dass die beiden auf ihrer Tour von Bernd und Leo gesehen wurden, so kann Toni wenigstens noch ein bisschen aufschneiden.