Folge 572: Die Alleinseglerin

Serie D 2007 Die Alleinseglerin

Eva verbringt ihren Urlaub lieber alleine auf dem Schluchsee segelnd als in Gesellschaft. Daher sieht Kati ihre Tochter so selten, als wäre sie in Hamburg. Auch Johanna vermisst eines ihrer Kinder – seit Tagen telefoniert sie Bernhard hinterher, doch der meldet sich nicht zurück.

Johanna hat Eva und Kati zum Mittagessen eingeladen. Eva trennt sich schweren Herzens von ihrem Schluchsee und fährt mit auf den Fallerhof. Nach dem Essen fragt Hermann, ob sie Fotos für ihn machen könnte. Die Amateurknipser bekämen das mit dem Gemeindeblättchen nicht hin. Doch Eva erklärt ihm, dass sie Urlaub hat und nicht fotografieren will.

Am Abend sitzt Eva mit Sophie im Löwen, als die Jungs vom Stammtisch auftauchen. Eva setzt sich gerne zu ihnen an den Stammtisch, nur Sophie ist wenig begeistert. Doch auch Evas Begeisterung lässt nach, als das Gespräch auf den Bereich „Film“ kommt. Davon möchte sie nichts hören – gibt es denn kein anderes Thema?