Kompetenzen

Nach ihrer Rückkehr auf den Hof muss Johanna verärgert feststellen, dass Christina voll und ganz in der Rolle der Hausherrin aufgegangen ist. Sogar die Feriengäste werden von ihr begrüßt. Das kann nur Ärger bringen zwischen den beiden Frauen.

Ein ungewöhnlicher Patient wird in die Tierarztpraxis gebracht. Es ist das Zwergkrokodil "Rambo", was angeblich an einer Halsentzündung leidet. Monique verfrachtet das Tier in einen Bodenkäfig, ohne zu bemerken, dass das Türschloss defekt ist. Plötzlich ertönt ein gellender Schrei aus dem Wartezimmer.

Monique bekommt seit einiger Zeit obszöne Anrufe. Zudem belästigt sie noch der pubertierende Sohn der neuangekommenen Feriengäste. Außerdem fühlt sie sich beobachtet!