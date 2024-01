Die Tierarzthelferin

per Mail teilen

Morgen ist die Eröffnung der Kleintierpraxis von Alex Fehrenbach im Leibgedinghaus. Monique nimmt ihre neue Aufgabe als Praxisassistentin sehr ernst. Sie hat schon reichlich Fachliteratur gelesen und verblüfft Alex mit ihrem Wissen.

Monique begleitet Alex in die Pferdeklinik, wo ein bekannter Spezialist aus England eine komplizierte Operation durchführt. Wird die unbedarfte Tierarzthelferin diesen harten Test bestehen? Oder wird Monique in Ohnmacht fallen?

Am Abend schaut die Familie zur Eröffnungsfeier herein. Alle außer Wilhelm sind gekommen. Wie lange will der alte Patriarch den Nachfolger seines Enkels Bernhard noch ignorieren?

Am nächsten Morgen finden sich zur Praxiseröffnung die ersten tierischen Patienten ein.