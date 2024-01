Junges Glück

per Mail teilen

Heute ist der große Tag. Karl geht in den Wald, um für sich allein zu sein. Ihm ist ganz schön mulmig. Als ihm später beim Anziehen noch ein Knopf von seiner Tracht abfällt, ist er völlig entnervt.

Während in der Kirche schon die Hochzeitszeremonie beginnt, kommt Wilhelm am Bahnhof an. Er muss feststellen, dass er den Bus verpasst hat. Da kommt ein Traktor vorbei. Wilhelm hat eine geniale Idee.

Auch Bernhard ist zur Hochzeit erschienen. Als er seinen Sohn Albert in der Kirche begrüßen will, erkennt dieser ihn kaum wieder. Auch Monique wendet sich einem anderen Mann zu. In Bernhard kocht die Eifersucht. Hoffentlich macht er keine Dummheit.