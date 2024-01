Folge 428: Notruf

per Mail teilen

Heinz verkündet, dass er zum Abendessen nicht da sein wird. Johanna mutmaßt, dass er den Abend mit Sophie verbringen möchte, doch die ist schon wieder im Internat. Viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, mit wem Heinz ausgeht, hat Johanna allerdings nicht. Sie erwartet Feriengäste und möchte, dass alles tiptop ist.

Friedrich ruft an, um mit Bea zu sprechen. Zuerst rückt er nicht mit der Sprache heraus, aber Bea merkt schnell, dass etwas nicht stimmt. Und schließlich gibt Friedrich kleinlaut zu, dass er in Wien im Krankenhaus liegt: Er hat einen Oberschenkelhalsbruch! Für Bea ist es keine Frage, was zu tun ist - sie packt sofort die Koffer und fährt nach Österreich.

Kaum ist Bea weg, kommen auch schon die Gäste - Frau Schubert mit Sohn Daniel. Seine Mutter möchte, dass Daniel auf dem Fallerhof etwas Ablenkung findet. Er leidet sehr darunter, dass sich die Eltern haben scheiden lassen. Daniel möchte sich unbedingt nützlich machen und fängt mit Johannas Erlaubnis an, Holzscheite aufzusetzen. Doch da Karl noch auf der Rückfahrt vom Bahnhof ist, ist der Junge ganz alleine. Und schon bald bricht der ganze Holzhaufen in sich zusammen!