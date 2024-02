Folge 415: Verstehen Sie Spaß?

per Mail teilen

Hermann ist ganz aufgeregt, weil Herr Weiss und Frau Heilert heute ihren großen Tag haben: Ein Fernsehauftritt bei Verstehen Sie Spaß?. Natürlich hat Hermann auch schon wieder eine Idee, wie man das Ganze auch für die Gemeinde nutzen kann. Er hat auch schon einen großen Korb mit Schwarzwälder Spezialitäten vorbereitet, den die beiden mit zu Frank Elstner nehmen sollen!

Als Karl nach Hause kommt, freut er sich nicht gerade, als er sieht, was Johanna für das Mittagessen geplant hat - Kürbis. Karl kommen die Kürbisgerichte langsam zu den Ohren raus, weil es in dieser Woche schon einige Mal Kürbis gegeben hat: als Auflauf, Puffer oder Kürbiskuchen zum Nachtisch. Da geht er heute doch lieber in den Löwen.

Nicht nur Hermann, sondern auch Frau Heilert hat sich schon bestens vorbereitet. Eine neue Frisur und ein neuer Hosenanzug sollen dafür sorgen, dass sie im Fernsehen auch gut aussieht! Im Gegensatz zu Herrn Weiss, der schon ganz schön aufgeregt ist, ist sie ganz cool. Als sie dann aber am Veranstaltungsort sind, und dort gleich auf Frank Elstner treffen, bekommt auch sie Lampenfieber. Ob die beiden es trotz ihrer Aufgeregtheit schaffen, die Gemeinde so zu repräsentieren, wie sich Hermann das vorstellt?