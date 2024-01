Folge 400: Am Ende der Reise

per Mail teilen

Kati kommt stinksauer auf den Fallerhof. Sie hat von einem Patienten erfahren, dass Hermann nach Afrika geflogen ist - in seinem Zustand! Und dann hat es noch niemand für nötig gehalten, ihr Bescheid zu sagen. Aber ihre Sorgen sind unbegründet. Jetzt, wo Hermann endlich wieder etwas tun kann, fühlt er sich blendend. Das untätige Herumsitzen hat ihm viel mehr zugesetzt.

Doch in der Heimat gibt es wieder Probleme. Toni kommt bei Karl vorbei, er braucht dringend Unterstützung im Sägewerk. Aber Karl hat keine Zeit und Bernhard hat immer noch Probleme mit seiner Hand. Dann kommt Hilfe aus einer ganz unerwarteten Ecke. Katis Freund Peter hat gerade eine Woche Urlaub und erklärt sich spontan bereit, in der Säge einzuspringen.

Hermann hat nach einigen Abenteuern Johanna und Ndeshi gefunden. Doch noch immer haben sie keine Spur von Heinz. Es ist klar, dass er sich, als er zuletzt gesehen wurde, noch von seinen Freunden verabschieden wollte. Also fahren Johanna, Hermann und Ndeshi die Eingeborenendörfer ab. Vor lauter Aufregung bekommt Hermann dann doch wieder Herzprobleme, doch zum Glück helfen seine Medikamente sofort. Aber Johanna hat genug. Sie will nach Hause und nicht riskieren, dass Hermann in Afrika noch einen Herzinfarkt bekommt!