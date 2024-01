Folge 395: Hilferuf

Johanna macht sich immer noch Sorgen wegen Kati. Aber Bernhard meint, sie soll sich keine Gedanken machen. Schließlich hat Kati, als sie bei ihr in der Praxis waren, doch gut ausgesehen. Aber Johanna ist sich sicher, dass etwas ihre Tochter belastet.

Peter geht mit Anna zu einem Vortrag. Kati, die noch einen Patienten hat, kann nicht mitkommen. Sie merkt, dass sich Peter sehr auf den Abend freut und ist sich nicht sicher, ob das am Vortrag oder an Anna liegt. Schließlich ruft sie bei Jutta an. Die meint, dass Kati doch am besten merkt, ob sich zwischen den beiden etwas anbahnt, wenn sie sich selbst davon überzeugt. Sie rät Kati, den beiden nachzuspionieren.

Und Kati fährt wirklich hinterher. Und prompt meint sie, die beiden in einer eindeutigen Situation ertappt zu haben. Als sie sich heulend zuhause durch die Fernsehkanäle zappt, landet sie bei Lämmle live. Kurzentschlossen greift sie zum Telefon - und wird auch noch durchgestellt! Zufällig sieht Johanna auf dem Hof gerade auch diese Sendung und erkennt die Stimme ihrer Tochter. Wieso kommt Kati mit ihren Problemen nicht zu ihr, sondern ruft eine fremde Person im Fernsehen an?