Folge 392: Planungsphase

Johanna ist in ihrem Element - sie plant nun auch kräftig an der Hochzeitsfeierlichkeit mit. Auch Bea freut sich nun sehr. Nur Hermann hat wieder etwas auszusetzen. Er würde lieber im Löwen als in der heimischen Wohnstube feiern. Aber Johanna macht ihm klar, dass sie doch besprochen hatten, sich nicht einzumischen!

Heinz hat sich immer noch nicht gemeldet. Und das, obwohl ihm Karl eine Einladung zur Hochzeitnachfeier nach Namibia geschickt hatte! Hermann muss immer wieder daran denken, wie er damals Heinz und Wilhelm in Afrika besucht hatte. Damals hatte er auch intensive Gespräche mit seinem Bruder geführt.

Hermann fasst einen Beschluss. Gleich nach dem Fest will er nach Afrika zu seinem Bruder fliegen und ihm gehörig den Kopf waschen. Aber Johanna ist sich nicht sicher, ob das viel Sinn macht. Schließlich ist Hermann damals auch nach Namibia geflogen um Wilhelm abzuholen und ist dann doch alleine heimgekommen. Aber Hermann bleibt dabei - er fliegt nach Afrika und bringt seinen Bruder heim!