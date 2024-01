Folge 382: Das Duell

per Mail teilen

Bernhard hat sich für das neue Jahr etwas vorgenommen. Er möchte sich im Fitnessstudio anmelden. Karl findet, dass sein Bruder auch bei der Stallarbeit fit werden könnte. Einer jedenfalls möchte genau das versuchen: Albert hat Karl zugesagt, ihm künftig regelmäßig im Stall zu helfen. Bernhard möchte natürlich von seinem Sohn wissen, wieso er plötzlich auch fit werden möchte - in diesem zarten Alter!

Albert hat natürlich einen Grund. Sebastian hat beim Armdrücken gegen ein Mädchen verloren. Aber Albert war zuvor Sebastian unterlegen! Bernhard meint, dann solle Albert lieber mit Hanteln gezielt trainieren. Als dann Karl kommt, um Albert zur Stallarbeit abzuholen, hat der sich schon fürs Hanteltraining entschieden. Wer eigentlich, will Albert noch wissen, ist denn der Stärkere der beiden Brüder?

Damit trifft Albert einen wunden Punkt bei seinem Vater. Früher hatte Karl Bernhard nämlich immer besiegt. Ob aber jetzt aber die Stallarbeit Karl noch so fit hält, dass er seinem Bruder immer noch überlegen ist? Die beiden wollen es herausfinden. Sie beschließen, sich am Abend im Löwen beim Armdrücken zu duellieren. Später am Tag kommen aber beiden Zweifel, ob es eine gute Idee ist. Sie einigen sich darauf, die Sache doch abzublasen. Jetzt aber gibt es kein Zurück mehr - Im Löwen wurden schon Wetten abgeschlossen!