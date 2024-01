Folge 367: Make-up

Leni kommt mit ihrem Kosmetikköfferchen auf den Hof. Sie will Johanna die neue Herbstkollektion vorstellen. Die Farbe Pflaume würde doch so gut zu Johanna und ihrem neuen Kleid passen. Aber Johanna hat Leni aus gutem Willen schon so viel abgekauft, dass sie gar nicht mehr weiß, wohin sie mit den ganzen Lippenstiften soll! Leni aber steht unter Verkaufsdruck und appelliert an die Freundschaft.

Karl und Bea freuen sich auf den bevorstehenden Urlaub, den sie bei der Familie Herz auf deren Binnenschiff verbringen wollen. Doch in einer Sache sind sie sich erst einmal gar nicht einig: Was sollen sie ihren Gastgebern mitbringen? Zu billig soll es nicht sein. Zu teuer aber auch nicht, damit die Herzens beim nächsten Gegenbesuch nicht das Gefühl haben sollen, nun auch etwas teures mitzubringen. Und so beschließen sie, Schwarzwälder Spezialitäten mitzubringen und für Fabian ein Taschenmesser.

Leni ist unterdessen im Rathaus bei Frau Heilert. Sie möchte Hermanns attraktive Vorzimmerdame noch schöner machen. Hermann ist natürlich nicht begeistert, dass er jetzt nicht nur auf dem Fallerhof, sondern auch in seinem Bürgermeister-Vorzimmer auf Leni trifft. Doch als spontan eine Fotografin der Zeitung bei ihm vorbeikommt, um ein paar Bilder von ihm zu machen, da möchte er plötzlich Lenis Unterstützung. Wo er doch auf den Fotos gut aussehen möchte. Am Abend wundert sich allerdings Johanna, als sie Make-up-Spuren auf Hermanns Kragen findet. Ob der Ehekrach vorprogrammiert ist?