Folge 361: Seitenspringer

Johanna macht der Stallumbau zu schaffen. Allen muss hinterhergeräumt werden und außerdem dauert es schon viel zu lange. Ein Arbeiter hat ihr eine neue Rechnung für Karl in die Hand gedrückt und nun sind die Kosten mindestens um ein Drittel höher als ursprünglich veranschlagt! Johanna und Bea wollen dies Karl schonend beibringen, aber Hermann ist dafür, es ihm offen und direkt zu sagen!

Doch Karl scheint ganz andere Sachen im Kopf zu haben. In der Nacht schleicht er sich erneut davon. Als Bea in der Nacht vom Löwen kommt, ist er immer noch weg. Bea wundert sich. Als ihr dann auch noch Johanna erzählt, dass er jede zweite Nacht wegfährt, kann sie es kaum glauben. Sie dachte, er würde jeden Abend über den Stallplänen sitzen!

Am nächsten Morgen verschläft Karl prompt. Johanna stellt ihn zur Rede, aber er weicht erneut aus. Seine Mutter befürchtet nun, dass er am Ende sogar Drogen nimmt, so abwesend wie der in letzter Zeit ist. Dann kommt auch noch Eva unerwartet auf den Hof kommt, weil sie Nico "in flagranti" erwischt hat. Jetzt will es Bea wissen - am Abend folgt sie Karl. Und endlich kommt sie hinter sein Geheimnis!