Folge 356: Menschen im Hotel

Franz hat es tatsächlich geschafft, Hermann zu überreden, "inkognito" ins Chateau Marquette einzuchecken. Während Franz überglücklich neue Pläne schmiedet, ist Hermann misstrauisch und findet überall das Haar in der Suppe. Als Franz Hermann das vorwirft, meint Hermann nur, dass er schließlich für beide denken müsse!

Und wirklich gibt es beim Hotel einiges, was seltsam ist, auch wenn Franz es gar nicht wahrhaben will. Außer ihnen scheint sich nur noch ein Gast im Hotel aufzuhalten und auch das Restaurant ist am Abend völlig verwaist. Wegen angeblicher Lieferschwierigkeiten gibt es kaum eines der Gerichte, die auf der Karte stehen. Doch das Essen, das dann kommt, ist wider Erwarten sehr gut.

Franz hört nach dem Essen zufällig ein Telefongespräch mit. Der einzige andere Gast im Hotel spricht davon, dass es sein Gesprächspartner doch mal mit Arsen versuchen solle! Aufgeregt eilt Franz zu Hermann, doch die beiden geraten in Streit. In der Aufregung vergisst Franz, Hermann von dem Telefonat zu erzählen. Hermann, der vor lauter Zorn das Hotel verlassen will, bekommt auf der Treppe einen Schwächeanfall. Als ihn Franz findet, kommt eine weitere Person zu Hilfe: Es ist der dubiose andere Gast!