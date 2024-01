Folge 352: 48 Stunden

per Mail teilen

Kati kommt auf den Hof, um für die Herren Mittagessen zu kochen. Bernhards Freundin Eva ist mit Albert, Johanna und Bea in einen Freizeitpark gefahren. Karl erzählt seiner Schwester begeistert von seinen Plänen für den Stallumbau. Mitten hinein in diese gute Stimmung spricht der Tierarzt einen MKS-Verdacht aus. Sofort laufen alle Schutzmaßnahmen an, zu denen auch die Absperrung des Hofes gehört. Karl ist wie betäubt - gerade machte er noch Pläne für die Zukunft des Hofs und jetzt stehen seine Kühe vor der Keulung!

Da keiner aus der Familie mehr den Hof verlassen darf, sind auch Hermann die Hände gebunden. Er versucht, am Telefon ins Geschehen einzugreifen. So organisiert er bereits den Abtransport des Viehs, falls es geschlachtet werden muss. Vor dem Hof patrouillieren Wachleute und sorgen dafür, dass alle Quarantänemaßnahmen auch eingehalten werden.

Unterdessen wird Karl immer aggressiver. Er hat Angst um seine Existenz. Schließlich gerät er mit Kati in Streit. Kati flüchtet ins Leibgedinghaus zu Bernhard. Dieser meint, sie solle doch Verständnis zeigen, denn die Lage auf dem Hof ist wirklich ernst. Ist sie auch aussichtslos?