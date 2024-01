Folge 350: Neue Freunde

per Mail teilen

Große Aufruhr bei den Fallers: Die Familie Herz hat ihren Besuch angekündigt. Nachdem Fabian, den Karl aus eisigen Fluten gerettet hat, außer ein paar Schrammen keine äußerlichen Verletzungen mehr zu beklagen hat, ist es nun Zeit für einen Dankesbesuch bei seinem Lebensretter. Hermann hat schon ein Programm für die Gäste und Johanna Kaffee und warmes Abendessen vorbereitet. Karl reagiert verschnupft. Schließlich ist es sein Besuch, und nun wird einfach geplant, ohne ihn zu fragen.

Später fährt Hermann noch kurz ins Rathaus, weil er noch Unterlagen über die Mobilfunkanlage sichten will. Da bekommt er Besuch von Heinz. Hermann will natürlich auch ihn gleich für den Nachmittag einladen, wenn Herzens kommen. Heinz aber hat dafür überhaupt keinen Nerv. Mechthild übt in letzter Zeit ungewöhnlich oft, und hat deshalb wenig Zeit für ihn. Heinz wünscht sich, mehr von Mechthild zu haben. Aber Hermann rückt Heinz den Kopf zurecht. Schließlich hat Mechthild auch zurückgesteckt, als Heinz wieder nach Afrika gegangen ist.

Endlich trifft die Familie Herz ein. Hermann möchte vor dem Kaffee noch eine Rede halten, aber Karl schneidet ihm kurzerhand das Wort ab. Später zeigt Hermann den Gästen den Hof, während Karl mit Fabian eine Fahrt auf dem Traktor unternimmt. Als sich die Binnenschifferfamilie am Abend verabschiedet, ist eines klar: Karl und Bea haben neue Freunde gefunden.