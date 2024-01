Folge 334: Schlachtfest

per Mail teilen

Zimmermann sorgt dafür, dass der Wahlkampf immer härter wird. Damit seine Intrigen nicht so durchschaubar sind, hat er ein Mitglied der Gemeinde angestiftet, einen Leserbrief an die Zeitung zu schreiben. In diesem werden noch einmal alle alten Sünden von Hermann angeprangert. Dabei geht es vor allem um private Dinge, die eigentlich mit seiner Amtsführung nichts zu tun haben - aber seinen Ruf schädigen!

Mechthild wirkt immer noch sehr angespannt. Heinz wird langsam misstrauisch - hat sie vielleicht wirklich einen anderen? Als sie dann auch noch zu einer Probe aufbricht und ihr Instrument zuhause lässt, mindert das sein Misstrauen nicht gerade. Schließlich versucht er, in ihren Sachen einen Hinweis darauf zu finden, wo und mit wem sie den Tag verbringt.

Franz bekommt am Stammtisch eine von Zimmermanns Hetztiraden gegen Hermann mit. Obwohl er normalerweise selbst keine Gelegenheit auslässt, Hermann anzuschwärzen, gehen ihm Zimmermanns Anschuldigungen zu weit. Außerdem befürchtet er, dass auch Johanna und die anderen Familienmitglieder mit in den Schmutz gezogen werden.