Folge 332: Mutmaßungen

Franz trifft in Freiburg zufällig Mechthild. Er erzählt ihr von seinen Hotelplänen und versucht, sie für das "Kulturmanagement" zu gewinnen. Er umgarnt sie und fragt betont beiläufig nach Heinz. Als sich Mechthild verabschiedet, folgt ihr Franz heimlich. Und tatsächlich - sie trifft sich mit einem fremden Mann und geht eingehakt mit ihm durch die Stadt!

Zimmermann verlangt als stellvertretender Bürgermeister von Frau Heilert die Akten zur Ferienanlage. Diese wurde damals von Hermann abgelehnt und ist nun zwei Ortschaften weiter fertiggestellt worden. So wie es aussieht, ist diese Anlage ein voller Erfolg: Die Bauarbeiten wurden nur an ortsansässige Handwerker vergeben.

Zimmermann macht am Stammtisch mit seinem Insiderwissen Stimmung gegen Hermann. Schließlich hätte es den ortsansässigen Firmen auch gut getan, von einem Bauprojekt wie der Ferienanlage zu profitieren. Er fragt sich laut, wieso Hermann das Projekt damals so schnell gestoppt hat. Was hat eigentlich Hermann überhaupt je zum Wohle der Gemeinde getan? Doch Zimmermanns Schuss geht nach hinten los.