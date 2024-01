Folge 329: Bauernaufstand

Kati hat Eva schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und möchte, dass sie zum Abendessen vorbeikommt. Sie ködert ihre Tochter mit Johannas Kartoffelsalat und hat Erfolg damit. Kati möchte an diesem Abend Eva ihren neuen Freund vorstellen. Peter ist auch schon ganz neugierig auf Eva. Doch diese sagt im letzten Augenblick ab. Enttäuscht macht Kati mit ihr einen Termin zum Inline-Skaten am nächsten Tag aus.

Im Löwen sorgt das Flugblatt von Brandner für heiße Diskussionen. Besonders Sieber als Bauer fühlt sich von Brandners Wahlprogramm in seiner Ehre getroffen. Gemeinsam mit Karl setzt er noch in der Nacht einen Leserbrief auf, den sie per E-Mail an die Zeitung senden. Schon am nächsten Morgen ist dieser Brief abgedruckt - in voller Länge!

Als Karl in die Sparkasse geht, um seine neue EC-Karte abzuholen, bittet ihn Brandner in sein Büro. Er versucht, Karl auf seine Seite zu ziehen. Doch dieser lässt sich nicht beirren. Auch wenn Karl seinen Vater auch nicht gerade als Musterbürgermeister betrachtet, will er Brandner auf keinen Fall im Rathaus sehen.