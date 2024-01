Folge 326: Markt der Eitelkeiten

per Mail teilen

Karl und Hermann sind genervt, weil Johanna schon wieder auf den Markt fahren will. Überall liegen frischgebackene Brote und machen ein geruhsames Frühstück unmöglich. Und Hermann muss sich von Eva kutschieren lassen, denn Johanna braucht das Auto.

Hermann möchte von Karl wissen, ob er ihn im Wahlkampf unterstützen wird. Karl sieht die Wahl als verloren an und hat keine Lust, sich zu engagieren. Auch Johanna ist skeptisch. Hermann findet, die Familie lässt ihn im Regen stehen. Doch Eva versichert ihm, dass sie, Bernhard und Albert voll hinter ihm stehen.

Leni steht auf dem Markt und wartet auf Johanna, die sich verspätet hat. Schon wieder haben sie den Stand gegenüber dem von Lioba zugewiesen bekommen. Als Lioba schon wieder verbotenerweise ihren Müll in den Marktabfalleimern entsorgt, sieht Leni ihre Chance gekommen. Sie zeigt die Kräuterfrau beim Marktleiter an. Als Johanna dazukommt, ist der Streit schon im vollen Gange. Dann bemerkt sie, dass Lioba schlimme Schmerzen im Bein hat. Kurzentschlossen packt sie Lioba in ihr Auto und fährt sie trotz heftiger Gegenwehr zu Kati. Und die stellt eine ernste Diagnose.