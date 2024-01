Folge 324: 50 Jahre

Im Löwen ist ein Festakt geplant: 50 Jahre Baden-Württemberg. Johanna backt eine Menge Kuchen. Karl unkt, dass das schon vorgezogener Wahlkampf sei! Als Albert und Sebastian vorbeikommen, erzählt Johanna ihnen, wie das damals war, als sie auf die Volksschule ging. Sie sucht dann die alten Zeugnisse heraus, darunter auch die von Hermann. Sebastian sieht sofort, das Hermann ein schlechter Schüler war. Der Bürgermeister als Schwänzer - das ist doch die Neuigkeit! Johanna merkt, dass sie einen Fehler gemacht hat, und ermahnt die Jungen zur Verschwiegenheit.

Hermann sieht sich unterdessen im Rathaus mit einigem Ärger konfrontiert. Zunächst macht ihn Herr Weiss darauf aufmerksam, dass vielleicht nicht alle den Landesgeburtstag als einen Grund zum Feiern empfinden. Als dann der Festausschuss zusammen kommt, wird klar, dass für den morgigen Empfang noch überhaupt nichts steht! Die Bürger haben zwar eine Menge Ausstellungsmaterial aus der Zeit vor 50 Jahren zusammen getragen, doch ist dies noch nicht geordnet.

Als Hermann am Abend in den Löwen kommt, fühlt er sich angesichts von Petticoats, Tanzschuhen und einer Jukebox in seine Jugend zurückversetzt. Sein Elan schwappt so auf die anderen über, dass Paula, Bea und Schorsch bis spät in die Nacht hinein anpacken und die Ausstellung retten. Aus dem Schankraum hören sie den angetrunkenen Zimmermann, der versucht, Stimmung gegen Hermann und das Landesjubiläum zu machen. Hermann merkt, dass er sich etwas einfallen lassen muss, um die Emotionen am nächsten Tag in die richtige Richtung zu lenken.