Folge 319: Der richtige Zeitpunkt

Ein Mysterium hat sich auf dem Fallerhof ereignet: Die Knollen von Johannas Dahlien sind spurlos verschwunden. Dabei waren sie, wie jedes Jahr, über den Winter in einem Karton im Brunnengang eingelagert. Langsam keimt in Johanna der Verdacht, dass Karl die Knollen bei seiner letzten Aufräumaktion entsorgt hat. Doch Karl will davon nichts wissen.

Kati freut sich aufs Wochenende. Ihr Freund Peter kommt dann von seiner Geschäftsreise zurück und sie haben endlich wieder Zeit füreinander. Noch größer ist ihre Freude, als Peter plötzlich in ihrer Praxis steht: Er konnte überraschend schon früher zurückkommen. Sehr viel Überredungskunst braucht er nicht, dass Kati ihrer Patientin absagt und den Nachmittag mit ihm verbringt. Doch als er Kati am nächsten Morgen eine Kette schenken will, kommen bei ihr alte Verlassensängste hoch. Sie meint, dass es noch zu früh sei für solche Geschenke. Aber Peter lässt sich davon nicht beirren und schafft es, Kati zu besänftigen.

Beim Mittagessen hört Johanna den Gartentipp von SWR4. Gießbert spricht ausgerechnet über Dahlien. Als er dann einen mineralischen Volldünger empfiehlt, ist Johanna empört. Denn sie verwendet sehr viel Mühe auf biologisch-dynamische Aufzucht. Auf Beas Vorschlag, doch mal anzurufen und aus der Praxis zu berichten, reagiert sie ablehnend. Doch Bea lässt nicht locker. Und tatsächlich - dank Beas Überredungskunst telefoniert Johanna noch am gleichen Tag mit Gießbert persönlich. Und dieser will Johanna als Gast für seine Sendung!