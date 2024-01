Folge 317: Die Firma

Johanna ist immer noch sauer, dass Hermann wieder als Bürgermeister kandidieren will. Deshalb reagiert sie auch ziemlich darauf, als Hermann sie zum morgigen Muttertag ausführen möchte. Sie sieht in dem familiären Muttertagsessen im Löwen nur eine PR-Masche ihres Mannes. Und vor diesen Karren möchte sie sich nicht spannen lassen. Hermann ist bestürzt, er wollte ihr wirklich nur eine Freude machen. Doch Johanna entgegnet spitz, dass es sehr wohl etwas gäbe, mit denen er ihr eine Freude machen könne.

Auch Eva und Bernhard haben so ihre Probleme miteinander. Ein Test muss noch am Sonntag gemacht werden, damit dem Kunden die Laborwerte am Montag vorliegen. Eva meint, dass es immer Leute gibt, die jammern und die anderen, die es anpacken. In welche Kategorie sie dabei Bernhard einordnet?

Albert hat in der Schule ein Muttertagsherz gebastelt, und weiß nun nicht, ob er es Eva schenken soll. Doch Bernhard erklärt ihm, dass seine Mutter immer noch die Monique ist, und dass sie immer für ihn da wäre. Und schließlich gibt es ja die Luftpost, die auch Muttertagsherzen transportiert. Doch auch als diese Frage für Albert zufriedenstellend geklärt ist, bleibt Bernhard ein Problem: Er hat nämlich glatt den Muttertag vergessen. Wie soll er am Samstag Abend noch ein Geschenk für Johanna auftreiben? Doch er wäre nicht Geschäftsmann, wenn ihm nicht noch die passende Lösung einfiele: Eine Führung durch die neuen Räumlichkeiten seiner Firma.