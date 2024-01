Folge 309: Augenblicke

per Mail teilen

Monique ist von einem Wochenendausflug ins Tessin mit Sven zurückgekehrt und hat dort eine wichtige Entscheidung getroffen. Sven hat eine Stelle in Amerika angenommen und Monique möchte ihn, gemeinsam mit Albert begleiten. Schweren Herzens teilt sie Johanna mit, dass die Abreise schon in 2 Wochen sein soll. Johanna verlässt bestürzt den Raum. Zurück im Leibgedinghaus, sieht Monique Albert mit Sven herumtollen und blickt sinnierend aus dem Fenster.

Sie denkt zurück daran, wie sie das erste Mal auf den Fallerhof kam. Damals war sie überwältigt von der Schönheit der Natur. Hier wollte sie ihr Kind zur Welt bringen. Nach der Geburt von Albert lebten sie zu dritt in der Dachmansarde. Auch die Trennung von Bernhard, die Beziehung mit Alex Fehrenbach und deren unschönes Ende waren Teil ihres Lebens auf dem Fallerhof. Inzwischen ist sie ein richtiges Familienmitglied geworden und wird nicht nur wegen des Fallerenkels Albert voll akzeptiert. Dies war nicht zuletzt Wilhelm zu verdanken, der mit einer symbolischen Geste das uneheliche Kind in die Familie aufnahm: Er holte für Albert die alte Familienwiege hervor, in der seit Generationen Fallerkinder gelegen hatten.

Johanna zeigt sich beim nächsten Zusammentreffen mit Monique sehr verletzt, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Schließlich gehe es doch auch um Albert! Monique bittet Johanna, noch Stillschweigen zu bewahren, da sie selbst ihre Zukunftspläne der Familie mitteilen möchte.