Folge 303: Im Sternbild des Löwen

Karl ist begeistert, dass Bea im Stall mitarbeitet und offensichtlich Spaß dabei hat. Aber es gefällt ihm ganz und gar nicht, dass sie trotzdem weiterhin im Löwen bedient. Er bietet ihr sogar ein festes Gehalt an, doch Bea winkt ab. Sie ist froh, Paula helfen zu können und einen Ausgleich für das Leben auf dem Hof zu haben. Auch Paula kann sich nicht mehr vorstellen, wie sie ohne Bea auskommen sollte.

In der Dorfkneipe herrscht Hochbetrieb. Die Folgen des Sturms sind nicht nur am Stammtisch das Hauptthema. Hannes und Karl beratschlagen, wie sie in diesem Jahr Da Bach na fahren sollen. Hannes Vorschlag, als Sturm die Schiltach hinunter zu brausen kann Karl überhaupt nicht lustig finden. Immerhin hat der Sturm einige Menschen das Leben gekostet und die ganze Region wird über Jahre mit den Folgen zu kämpfen haben.

Ludwig ist aus der Klinik entlassen und froh wieder am heimatlichen Stammtisch zu sitzen. Aber er mag gar nichts von der Sturmnacht hören, die Angst sitzt ihm noch immer im Nacken. Ein hessischer Waldarbeiter kann nicht fassen, dass Franz seine Leute in der Nacht rausgeschickt hat. Aufs Stichwort erscheint Franz in der Tür um sich gleich darauf ins Nebenzimmer zu verziehen.

Dort ist er mit Durrweiler verabredet um über die Modalitäten für den Kauf des alten Hotels zu sprechen. Auch Hermann kommt dazu. Er kann kaum glauben, dass sein Bruder bereit ist, die alte Familiensäge zu verkaufen, um ein Haus zu kaufen, dessen Renovierung ihn ruinieren wird. Egal was Hermann sagt, Franz ist noch nicht bereit, seinen Traum aufzugeben.