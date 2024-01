Folge 304: Narri, Narro VII

Karl und Hannes bereiten sich auf die Bach na-Fahrt in Schramberg vor. Mit der Poseidon wollen sie in diesem Jahr endlich einmal furztrocken statt patschnass die Schiltach hinunterkommen. Hannes plant außerdem, die große Fahrt mit Hilfe einer Spycam ins Internet zu stellen. Sein Partner Karl ist von dieser Idee alles andere als begeistert. Schließlich muss man nicht alles machen was möglich ist. Im Löwen geht es schon reichlich närrisch zu und am Stammtisch sind Hannes, Karl und ihre Poseidon das Thema Nummer Eins!

So schnell lässt sich Hannes von seiner Idee ein Fenster zur Welt zu installieren nicht abbringen. Heimlich schleicht er sich in den Stall um die Kamera an dem Fasnetsgefährt anzubringen. Als er später in der guten Stube des Fallerhofs sitzt und hustet wird ziemlich schnell klar, dass für Hannes in diesem Jahr nichts aus der Bach na Fahrt wird. Mit fast 40° Fieber ist halt nicht zu spaßen. Doch woher so schnell einen Ersatz nehmen? Wie verabredet fällt der Blick der beiden Männer auf Nico, und der ist begeistert!

Da haben die Bach na Fahrer ihre Rechnung allerdings ohne Bea gemacht. Für sie ist völlig klar, dass nur sie allein als Ersatzfahrer in Frage kommt und Karl wagt nicht zu wiedersprechen. Und so machen die zwei sich an den Start - da Bach na!

Hermann fährt statt dessen mit seinem als Bürgermeister verkleideten Enkel ins Büro. Wie erwartet hat sich auch Frau Heilert nach dem Sturm aufs Rathaus hinter ihrem Schreibtisch versteckt. Mit Fasnetsküchle und heißer Schokolade lassen sich die närrischen Tage auch gut verbringen.