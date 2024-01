Folge 271: Eiertanz

per Mail teilen

Es ist ganz offensichtlich, dass allen in der Familie das Eiersuchen und Verstecken mehr Spaß macht als dem kleinen Albert! Denn er glaubt auch nicht mehr an den Weihnachtsmann. Noch dazu ist er groß genug, den Erwachsenen nicht die Freude am Spiel zu verderben und macht sich fleißig auf die Suche. Nach kürzester Zeit sind alle Verstecke enthüllt und die Familie kann sich dem Rehbraten widmen.

Kati hat Angst, dass sie mit ihrer Laune allen anderen das Fest vermiest. Auch ihre Hoffnung, Bernhard könne sie finanziell unterstützen zerschlagen sich. Als sie erfährt, dass ihr kleiner Bruder expandieren und aufs Land ziehen will, kommt ihr die Idee, mit ihrer Praxis ins Leibgedinghaus zu ziehen.

Unglücklicherweise wird Monique Zeuge dieser Überlegungen. Nach dem Essen macht sie ihrem Unmut daher lautstark Luft und erklärt Johanna, dass sie sich auch nach der langen Zeit noch wie ein Gast auf dem Hof fühlt. Kati und Johanna haben ihre liebe Mühe Monique zu versichern, dass es nur ein Gedankenspiel war und keiner will, dass Monique den Hof verlässt!

Großes Interesse erntet Eva, eine Blondine, die Bernhard auf den Hof gebracht hat und ihn auch wieder abholen soll. Bernhard weigert sich jedoch standhaft, seine neue Flamme gleich der ganzen Familie zu präsentieren.