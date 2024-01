Der Skandal

per Mail teilen

An manchen Tagen läuft einfach alles schief! Bea kommt schlecht gelaunt an den Frühstückstisch, weil sie endlich wieder etwas tun und kreativ sein will, Hermann wird im Büro von einer kranken Frau Dornmann begrüßt und Bauer Sieber hat im seinem Wald eine wilde Müllkippe entdeckt! Irgend jemand hat alte Fässer dort deponiert, die zu allem Überfluss auch noch mit einem Totenkopf gekennzeichnet sind.

Auf den ersten Blick scheint Beas Problem leicht zu lösen. Sie beschließt, dass Johanna heute kochfrei hat und sie sich ums Mittagessen kümmert! Johanna ist etwas skeptisch, freut sich ihr Brummel doch so auf seine Rouladen! Doch Bea ist nicht aufzuhalten und durchforstet die Küche nach möglichen Ingredienzien. Was sie dann später auf die Teller bringt, sieht zwar schön bunt aus, doch irgendwie scheint der Familie der Appetit vergangen zu sein!

Bei Hermann hat das aber noch andere Gründe! Bauer Sieber stöbert ihn im Löwen auf, wo Hermann hoffte, doch noch etwas in den Magen zu bekommen. Und Sieber ist sauber! Hermann wollte sich um die Fässer in seinem Wald kümmern, doch nichts ist passiert. Sieber wittert einen Skandal und Hermann ein unangenehmes Gespräch mit den Landrat!