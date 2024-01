Jahreswechsel

Nach dem gelungenen Weihnachtsfest mit der ganzen Familie wünscht sich Johanna, auch den letzten Abend des Jahres im Kreise ihrer Lieben zu verbringen. Schnell muss sie aber feststellen, dass alle anderen schon Pläne haben: Kati ist bei einer Freundin eingeladen, Eva will lieber in eine Disco und Monique fährt mit Albert zu ihren Eltern nach Frankreich. Der Kreis der Familie schrumpft!

Auch Hermann ist nicht so glücklich mit den Silvesterplänen seiner Frau. Er hatte im Schlosskeller einen Tisch für zwei reserviert, doch die Überraschung scheint keinen Erfolg zu haben. Johanna will so kurz nach Wilhelms Tod nicht in der Öffentlichkeit feiern.

Als Karl am Silvestermorgen seiner Mutter eröffnet, dass Bea und er nicht im Kreis der Familie feiern möchten, ist Johanna sehr enttäuscht und zwingt Hermann, doch wenigstens noch Franz einzuladen. Wenig begeistert greift Hermann zum Telefon. Um so mehr ist er erleichtert, dass wenigsten Heinz noch auftaucht, und so der Silvesterabend halbwegs gerettet scheint! Na dann Prost Neujahr!