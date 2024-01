Der Besuch von Frau Degle hat Hermann wieder das Bild ins Gedächtnis gerufen, das sie ihm bei ihrem Einzug ins Seniorenheim geschenkt hat. Eigentlich gefällt ihm das Bild und er beschließt, einen befreundeten Kunstsachverständigen nach der Herkunft und dem Wert des Bildes zu befragen. Hermann staunt nicht schlecht als er erfährt, dass das Kunstwerk über zehntausend Mark wert sein könnte.

Auch Herr Vetter hat in Erfahrung gebracht, dass die Gemälde das einzig wertvolle in Frau Degles Besitz sind. Am Abend berichtet er Frau Degle, all ihre Bilder seien beim Transport in ein anderes Möbellager leider kaputt gegangen. Als Hermann davon erfährt, ist er sich sicher, dass hinter diesem kleinen Unfall wieder einmal eine große Unverschämtheit steckt, und die Heimleitung versucht hat, sich die Bilder unter den Nagel zu reißen.

In diesem Jahr hat Johanna keine Lust, Weihnachtsplätzchen zu backen. Als nacheinander sowohl Hermann als auch Monique mit enttäuschten Augen in die leere Keksdose schauen, gibt sie jedoch nach. Und Monique ist sich sicher, dass auch Wilhelm in Afrika ein Päckchen mit Johannas Gutsle zu schätzen wissen wird!