Not am Mann

Das altbewährte Team Johanna und Monique ist mal wieder bei der Stallarbeit. Alex hat für die Übergangszeit eine Tierarzthelferin eingestellt und so kann Monique weiterhin auf dem Fallerhof aushelfen. Als sie jedoch knöcheltief in Gülle versinkt und die beiden Frauen feststellen, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Scheiße stecken, wären sie über männliche Hilfe doch ganz glücklich. Mit Hermann ist jedoch nicht zu rechnen und so gelingt den beiden Frauen nach einigen Anlaufschwierigkeiten doch, das Gülleproblem in den Griff zu kriegen.

Die Tierarzthelferin Evelyn schlägt sich derweil tapfer durch ihren ersten Tag in der Praxis Dr. Fehrenbach. Nachdem sie versucht hat, aus Alex' äußerst knappen Angaben Rechnungen zu schreiben, muss sie anschließend ihr Können bei einer Katze unter Beweis stellen, die sich nach Angaben des Besitzers nur von Fräulein Monique untersuchen lässt!

Albert spielt mit Cocker auf dem Hof, als der Hund plötzlich Witterung aufnimmt und in Richtung Feuerwehrteich davonrennt. Dort findet Albert einen verletzten Storch, den er sogleich als neuen Pflegepatienten im Stall einquartieren lässt!

Aufgebracht stürmt Franz am Abend in die gute Stube des Fallerhofs. Hermann hatte es nicht für nötig gehalten, seinen Bruder von Wilhelms Afrikareise in Kenntnis zu setzen. Es kommt zu einer weiteren Schlacht im bekannten Bruderkrieg!