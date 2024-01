Zweihundert

In der Dorfkneipe ist richtig was los, denn Konditormeister Brenner hat sich vorgenommen, mit der größten Schwarzwälder Kirschtorte der Welt in das Guinnessbuch der Rekorde zu kommen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Dorfhelferinnen Johanna, Paula und Leni will er 200 Riesentortenstücke zu einem sahnigen Meisterwerk zusammenfügen. Im Saal der Dorfkneipe warten zahlreiche Zuschauer gespannt auf die Vollendung des Meisterwerks. Hermann hält die festliche Rede und bekommt natürlich das erste Stück!

Die Tortenaktion beansprucht Johannas Zeit so sehr, dass Heinz mit der Stallarbeit alleine ist. Wilhelm beklagt sich über die katastrophalen Zustände auf dem Hof, doch Heinz ist der Meinung, dass Johanna sich die kleine Abwechslung verdient hat. Heinz kann gerade noch verhindern, dass Wilhelm selbst zur Mistgabel greift, indem er versichert, dass er ebenso gut wie Karl die Arbeit im Stall alleine schaffen kann.

Wilhelm kann sich einfach nicht damit abfinden, dass Johanna sich mit Schwarzwälder Kirschtorten beschäftigt, während auf dem Hof alles drunter und drüber geht. Johanna, die sich mindestens genauso viele Sorgen macht wie Wilhelm, erinnert ihn daran, dass Heinz sie darum gebeten hat, Karl erst einmal in Ruhe zu lassen. Als Wilhelm die Befürchtung äußert, dass Karl in seiner Trauer untergeht, wenn sich niemand um ihn kümmert, macht sich Johanna entschlossen auf den Weg zur Waldhütte.