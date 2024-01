Am Leben vorbei

Monique steckt im Prüfungsstress. Sie muss noch eine schriftliche Klausur hinter sich bringen und lernt bis spät in die Nacht. Alex, der keinen Moment daran zweifelt, dass Monique die Prüfung besteht, schickt seine Auszubildende ins Bett, denn was sie braucht, ist Schlaf!

Christina leidet mal wieder unter der ständigen Präsenz der Großfamilie. Sie fühlt sich durch Wilhelm, der aus seinem Wunsch nach mehr Enkelkindern keinen Hehl macht, weiter in die Enge gedrängt. Beim gemeinsamen Abendessen verspricht sie sauer, sich Mühe zu geben, Wilhelms Wünschen nach blonden, männlichen Sprösslingen so gut wie möglich nachzukommen.

Bevor Christina am anderen Morgen nach Freiburg zu einem weiteren Besuch in der Klinik aufbricht, kündigt sie Bernhard telefonisch ihren Besuch an. Christina kann ihr Glück kaum fassen, als Professors Denninger ihr bestätigt, dass sie endlich schwanger ist. Voller Freude macht sie sich in Wilhelms Wagen auf den Heimweg. Da platzt ein Reifen und der Wagen gerät ins Schlingern.