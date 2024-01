Alles neu macht der Mai

per Mail teilen

Hermann ist die ewige Rangelei und Nörgelei um die Frage, wer ihn ins Rathaus bringt, leid. Als er dann noch im Regen mit dem Rad fahren soll, steht sein Entschluss fest: Sobald er seinen Führerschein wieder hat, muss ein neues Auto her! Kurzerhand bittet er Frau Heilert, sich um die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zu kümmern und einen Termin beim Autohändler zu vereinbaren. Erstaunt muss Hermann feststellen, dass zwar der Autohändler sofort zur Stelle ist, er aber persönlich aufs Landratsamt kommen muss, um seinen Führerschein zurückzubekommen. Entnervt wirft er seiner Sekretärin vor, sich nicht richtig durchgesetzt zu haben. Weiss wittert sofort die Chance, sich bei seinem Chef beliebt zu machen.

Zu Hause wie am Stammtisch löst Hermanns Wunsch, wieder auf vier Rädern unterwegs zu sein, eher skeptische Reaktionen hervor. Während Johanna und Wilhelm sich sorgen, dass Hermann sich mit einem neuen Auto übernehmen und den Unmut der Bevölkerung auf sich ziehen könnte, macht man sich am Stammtisch über Hermanns Fahrkünste lustig. Doch darüber kann Hermann gar nicht lachen. Seine Erinnerung an den schrecklichen Unfall ist noch sehr lebendig.

Christina ist wieder auf dem Weg nach Freiburg. Sie weiß, es ist ihre letzte Chance, mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung doch endlich noch schwanger zu werden.