Johanna scheint für Albert ein lukratives Geschäft an Land gezogen zu haben: Er soll für ein Hotel in Himmelingen einen neuen Web-Auftritt gestalten. Total sein Ding! Mit Feuereifer stürzt er sich in die Arbeit und gibt alles. Dumm nur, dass sein Auftraggeber komplett andere Vorstellungen hat als sein neuer Webseiten-Designer.

Karl hasst es, Wahrheiten nur scheibchenweise zu erfahren. Deshalb ist er auch maximal geschockt, als er erfährt, dass die gemeinsame Molkerei mit Riedles auf dem Fallerhof entstehen soll. Der Bauer hat es ein für alle Mal satt, von seiner Frau dauernd vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Aber auch Riedles sind sauer auf Bea und sehen die Hoffnung auf die eigene Molkerei schwinden.

Wieder einmal scheint ein Machtkampf zwischen dem alten und dem amtierenden Bürgermeister zu entstehen. Hermann fürchtet um die Reputation seines Sohnes und kann gar nicht anders, als sich einzumischen. Wenn am Ende des Tages dabei herauskommt, dass der Gemeinderat zustimmt, das Gesundheitszentrum zu finanzieren, dann ist dem Altbürgermeister auch der Ärger mit dem Amtierenden tatsächlich völlig egal.