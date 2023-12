Herz über Kopf

per Mail teilen

Dass Jenny ins Gesindehaus gezogen ist, stellt sich als Glück für Tayo heraus. So oft es ihm möglich ist, übernachtet er auf dem Fallerhof. Als Jenny jedoch sieht, wie Tayo sich in ihrem alten Zimmer ausgebreitet hat, wird sie schon ein wenig wehmütig. Sie spürt den Unterschied zum "Endlich-alleine-wohnen" und dem trubeligen Leben in der Großfamilie, nach dem sie sich ab und zu doch zurücksehnt. Trotz allem!

Nun ist tatsächlich passiert, wovor Eva richtig Angst hatte: Tu möchte seinen Anteil am Löwen zurück. Als Oanh sie in Tus Auftrag um das Geld bittet, erfährt Eva auch, dass die Arbeit im Waldhotel nicht so ist, wie man es ihm vorgegaukelt hatte. Oanh gesteht ihr, wie unglücklich sie beide sind - und dass Tu im Waldhotel gekündigt hat.

Nachdem Albert seinem Vater gebeichtet hat, sein Studium geschmissen zu haben, weht für den Bürgermeisterfilius ein härterer Wind. Die Zeit des Umsonst-Wohnens auf dem Hof ist endgültig vorbei und Albert muss nun für Kost und Logis tatsächlich arbeiten. Aber wenn er schon beim Umbau mithelfen muss, dann muss für ihn noch ein wenig mehr herausspringen als sich sein Vater und sein Onkel denken. Es scheint zu funktionieren.