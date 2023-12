Träume für Räume

per Mail teilen

Wenn Karl wüsste, dass seine Mutter mit seiner Schwester über Stapeln von Badezimmer-Katalogen brütet, hätte er sich nicht so entspannt auf den Weg in den Baumarkt gemacht. Kati stellt mit ihren vermeintlich guten Ideen die Planung für den barrierefreien Umbau komplett auf den Kopf. Während ihre Eltern gleich Feuer und Flamme sind, bringt sie Karl mit ihrem Übereifer an den Rand eines Nervenzusammenbruchs.

Franz geht Heinzens Putzaktion fürchterlich auf die Nerven. Seit einiger Zeit schon plädiert er für eine Putzhilfe, die Heinz jedoch für unnötig hält. Dennoch organisiert Franz eine Hilfe, vor der er selbst anfangs nicht die Augen lassen kann und dann die Flucht antritt.

Im Zuge des Umbaus muss vor allem Hermann sich von einigen Dingen trennen, die sich über die Jahre in den Schränken angesammelt haben. Weil man nicht alles wegwerfen kann. Weil Erinnerungen dran hängen. Weil's doch noch gut ist. Weil man es irgendwann auch mal wieder brauchen kann. Hermann muss ausmisten. Weil es notwendig ist!