An allen Ecken und Enden

Die Vorbereitungen für den großen Umbau auf dem Fallerhof laufen auf Hochtouren. Zwar sind sämtliche Pläne längst gemacht, Johanna hat aber noch ein paar "kleinere" Wünsche. So schön, wie es im Gesindehaus in Franzens Wohnung geworden ist, möchte sie es nämlich auch gerne haben. Johanna weiß, dass sie mit ihren Ideen schon ziemlich spät dran ist, trotzdem nimmt sie ihren Mut zusammen und spricht mit Karl, denn der ist letztendlich derjenige, der es wieder einmal richten muss. Aber diesmal stellt Karl Bedingungen.

Bea möchte einen ganz besonderen Schnaps brennen. Allerdings stehen die Vorzeichen nicht besonders gut, denn für einen Zibärtle-Brand braucht man Unmengen an Früchten und die diesjährige Ernte verspricht keine große Ausbeute. Dennoch will sie es versuchen. Wieder einmal kommt ihr Lioba in die Quere. Die hat nämlich gar keine Lust, "ihre" Zibärtle an die Fallerin abzutreten.

Kati und Monique haben erfahren, dass Leo das Haus geerbt hat, in dem sich ihre Praxis befindet. Da die beiden um jeden Preis verhindern wollen, dass Leo die Immobilie an Uli Zimmermann verkauft, umgarnen Sie ihn mit voller Charme-Offensive. Die beiden Damen glauben, mit Leo leichtes Spiel zu haben.