Schockzustand

Zum Glück hat sich Tus Kündigung noch nicht herumgesprochen. Trotzdem steht Eva enorm unter Druck und will den Löwen so schnell wie möglich wieder öffnen. Ohne Koch ist das allerdings ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Mit Hilfe der Faller-Frauen, die davon ausgehen, dass Tu lediglich spontan Urlaub genommen hat, stemmt die Wirtin ein Notprogramm.

Albert ist geschockt, als er von Bernd erfährt, dass Juju und Sturmwind zum Abdecker sollen. Jetzt, da Bernd seine Schulden mit Constantins Hilfe gerade losgeworden ist, kann und will er die alten Pferde nicht weiter durchfüttern. Albert versucht ihn zu überreden, doch Bernds Entschluss steht fest. Trotzdem lässt Albert jedoch nicht locker und schlägt ihm einen Deal vor. Wie sich herausstellt, einen richtig guten!

Johanna beschließt, den Vorsitz der Landfrauen aufzugeben. Mit Stefanie Rabenalt bespricht sie die anstehende Kandidatur, denn die ist ihre Wunschkandidatin für die anstehende Wahl. Das Problem ist, dass Leni noch keine Ahnung hat, was vor sich geht. Und wenn es nach Johanna geht, soll das auch noch ein Weilchen so bleiben. Doch Leni kriegt's raus, stürzt in eine tiefe Krise und fährt direkt ihre Krallen aus.