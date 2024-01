Seit Evas Auszeit im Löwen hat sich dort einiges verändert: Kati und Tu sind mittlerweile ein schier unschlagbares Team geworden und Tus Mut, die badische und vietnamesische Küche zu kombinieren, wurde inzwischen mit einer überaus positiven Restaurantkritik belohnt. Dass Eva davon allerdings aus der Zeitung erfahren muss, weckt ihr Misstrauen. Schließlich hätte ihre Mutter, die seit Carlottas Geburt fast täglich im Leibgedinghaus auftaucht, ihr längst davon berichten können. Bei einem spontanen Besuch in ihrer Kneipe erlebt Eva eine unangenehme Überraschung!

Die Theaterproben im Löwen laufen auf Hochtouren. Mittlerweile ist sogar das Bühnenbild fast fertig, nur mit der Beleuchtung hadert Heinz noch sehr. Da die Anschaffung von weiteren Lampen das Budget weit übersteigt, erinnert er seinen Bruder an dessen Versprechen, die Premierenfeier zu sponsern. Jedoch investiert Franz Faller bekanntlich nie leichtfertig und besucht die Proben im Löwen. Danach ist er sich sicher, dass dieses Stück sowieso niemals aufgeführt wird und sagt seinem Bruder die finanzielle Hilfe zu.

Um an Liobas Quelle zu kommen, hat sich Franz schon so einiges einfallen lassen. Nun scheint er am Ziel seiner Wünsche: Zusammen mit Albert und Sebastian will er eine Firma zum Vertrieb des Wassers gründen. Dass die Wasserqualität bis dato nicht geklärt ist, spielt für ihn dabei keine Rolle. Und obwohl es vor allem Sebastian nicht wirklich geheuer ist, mit Franz Geschäfte zu machen, legt er Lioba einen Vertrag vor - und sie unterscheibt.