Folge 754: A capella

Deutschland 2012

Eva ist total nervös. Nicht nur, dass die Landfrauen wieder einmal ihren Löwen übernehmen und dort den diesjährigen Weihnachtsbazar veranstalten - die Wirtin hat sich in diesem ganzen Vorweihnachtstrubel auch noch dazu überreden lassen, ein Weihnachtskonzert zu veranstalten. Das einzige Problem nur: Sie muss singen.

Johanna ist glücklich, denn Albert ist endlich wieder zu Hause. Und obwohl er nach der Zeit in der Reha noch immer sehr schwach ist, möchte sein Vater direkt mit ihm in den Urlaub fahren. Bernhard findet nämlich, dass ein Urlaub in frischer Höhenluft und Sonne jetzt genau das Richtige für seinen Sohn ist. Und genau das findet Albert auch. Allerdings nicht wegen der Höhenluft und der Sonne.

Sehr zum Leidwesen von Kati taucht Uli Zimmermann ständig in der Praxis auf, obwohl seine Behandlung längst abgeschlossen ist. Monique hingegen hat nichts gegen Ulis Besuche - im Gegenteil, denn der junge Zimmermann scheint nicht nur in Sachen Feuerwehr ein Fachmann zu sein.

Franz im Glück - pünktlich zu Weihnachten reist seine Nichte Sophie nämlich ab und sein Enkel Jonas kommt zu Besuch. Für Franz die allerbesten Voraussetzungen für ein gelungenes Weihnachtsfest.