Folge 750: "Kuhkomfort"

Deutschland 2012

Alberts Genesung macht nur langsame Fortschritte und stellt die ganze Familie auf eine harte Geduldsprobe - die Nerven liegen blank. Verzweifelt sucht Bernhard einen Rehaplatz für ihn, aber der ist schwer zu bekommen. Zu allem Überfluss nervt Franz im Rathaus alle mit seinem neuen Energie-Projekt. Zwei Landwirtschaftsberater - Herr Weniger und Herr Schnabel - versuchen Karl eine Wellnessanlage für seine Kühe zu verkaufen und arbeiten mit allen möglichen Tricks. Allerdings haben sie die Rechnung ohne Sebastian gemacht. Karl geht mit Sophie joggen und Hermann schlägt ihm vor, mal an einem Marathon teilzunehmen.

Woche für Woche über eine Million Zuschauer, Fans im In- und Ausland, Fluten von Zuschauerbriefen und Autogrammwünschen: Das sind "Die Fallers" im SWR Fernsehen. Diesmal läuft die 750. Folge der beliebten SWR-Schwarzwaldserie. Was 1994 als Serie für ein Jahr geplant war, ist schon längst ein Dauerbrenner - jedes Jahr werden 40 Folgen ausgestrahlt. "Die Fallers" ist eine Eigenproduktion des SWR in Baden-Baden und nach der "Lindenstraße" die zweitälteste wöchentliche Fernsehserie im Deutschen Fernsehen. Die erste Folge der Fallers wurde am 25. September 1994 ausgestrahlt. Etwa 70 Prozent der Szenen werden in den Studios des SWR in Baden-Baden gedreht, die restlichen 30 Prozent entstehen auf einem Original Schwarzwaldhof in der Nähe von Furtwangen. Pro Jahr werden fünf Staffeln à acht Folgen gedreht und dabei rund 2.000 Seiten Drehbuch verfilmt.

Besondere Gastaufritte haben in dieser Jubiläumsfolge die SWR3-Morningshow-Moderatoren und Deutsche Radiopreisträger Sascha Zeus und Michael Wirbitzky als "Herr Weniger" und "Herr Schnabel".