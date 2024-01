Folge 692: Von jetzt auf gleich

Bea ist glücklich. Nach langem Hin und Her hat Karl dem Umbau endlich zugestimmt. Mit Begeisterung plant sie nun die Ferienappartements und am allerliebsten würde sie sofort loslegen. Allerdings hat sie bisher noch keine zündende Idee, in welchem Stil sie die Appartements nun einrichten soll. Einmal mehr hat Karl für ihre Pläne kein Ohr, denn ausgerechnet jetzt gibt sein Schlepper den Geist auf.

Auch im Rathaus soll es Veränderungen geben. Um neue Gäste für Schönwald zu gewinnen, möchte Bernhard die Werbung für seinen Ort freundlicher gestalten. Seine Idee, alle Mitarbeiter des Rathauses fotografieren zu lassen, stößt vor allem bei Herrn Weiss auf Widerstand.

Jenny sitzt zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite weiß sie, warum Albert in der Schule so gemobbt wird, auf der anderen Seite möchte sie ihrer Freundin Celine aber nicht in den Rücken fallen. Allerdings findet sie es an der Zeit, dass Celine sich bei Albert entschuldigt und redet ihrer Freundin ins Gewissen.