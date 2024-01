Folge 523: Hilfe in der Not

Bea hat für Jenny ein großzügiges Pausenbrot eingepackt. Als sie dann aber die Küche verlässt, stibitzt Jenny auch noch die für Karl bestimmten Brote. Als Bea das merkt, ist sie doch sehr verwundert. Wie kann ein Mädchen in diesem Alter in der Pause einen Apfel, eine Banane und fünf Brote essen! Aber Jenny hat mit dem Essen etwas ganz anders vor.

Albert ist ziemlich genervt von Sebastian. Denn der hat nach Alberts Meinung den ganzen Nachmittag mit Blättchenaustragen vertrödelt. Außerdem macht er anscheinend nur noch das, was Jenny will. Aber auch Sebastian hat so einiges an Albert auszusetzen. Denn der ist derzeit nur noch cool, und auf einen solchen Freund kann Sebastian verzichten!

Lioba beschwört die Mächte, Unglück von ihrem Haus zu nehmen und alles ins Lot zu bringen. Später erklärt sie dann Johanna, sie hätte die Differenzen mit dem Haus beigelegt. Johanna versucht ihr klarzumachen, dass man mit einem Haus doch nicht wie mit einem Menschen reden kann! Und tatsächlich scheint Lioba die Signale ihres Hauses nicht richtig gedeutet zu haben. Denn wenig später ächzt das Haus bedrohlich und schließlich gibt die Decke dem Wasserdruck nach!