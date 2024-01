Folge 515: Aus dem Ruder

per Mail teilen

Bea bittet Johanna, das Abendmelken zu übernehmen. Sie möchte am Nachmittag in Freiburg nach einigen Terminen gerne noch shoppen. Johanna sagt zu und muss deshalb Hermann absagen, mit dem sie gegen Abend noch ins Möbelhaus fahren wollte. "Ratz, fatz isser für die Katz" kommentiert der, und spielt damit auf die Nichtigkeit von Karls Arbeitsplan an. Ob denn nicht Sophie den Melkdienst übernehmen kann?

Die macht das auch gerne, aber am nächsten Morgen muss sie feststellen, dass sie einen riesigen Fehler gemacht hat. Denn eine der Kühe muss mit Antibiotika behandelt werden, und diese Milch darf unter keinen Umständen in die andere Milch fließen. Darauf hat Sophie zwar ganz genau geachtet - aber leider bei der falschen Kuh! Und schon ist der Milchwagenfahrer da und fängt an, zu pumpen.

Im Rathaus erklärt Herr Weiss Hermann den neuesten Stand beim Tourismus. Zwar kommen immer noch Gäste in die Gemeinde, aber die Verweildauer wird immer kürzer. Es gibt im Schwarzwald aber einige Gemeinden, denen es besser geht. Das sind die, die sich der Serviceinitiative angeschlossen haben. Nach einem Test werden dort alle Mitarbeiter auf Kundenfreundlichkeit geschult. Hermann ist Feuer und Flamme und möchte das Konzept am liebsten gleich auf dem Fallerhof umsetzen.