Wut und Sorge

Franz ist maßlos enttäuscht. Nicht genug, dass ihn die Familie hat ins offene Messer rennen lassen und Hermann hinterrücks eine Generalvollmacht für Matthias bekommen hat. Dass ausgerechnet Heinz alles gewusst und ebenfalls vor ihm verheimlicht hat, macht ihn wütend. Franz fühlt sich von der ganzen Familie verraten und verkauft. Dass Matthias das alles so wollte, will der aufgebrachte Vater nicht hören. Aus Enttäuschung wird Wut - Franz Faller sagt der Familie den Kampf an.

Liebevoll kümmert sich Bea um ein kleines Bullenkalb, das nicht fressen möchte. Karl will das Kalb zwar gerne abgeben, doch Bea nimmt sich vor, sich um das Kleine zu kümmern. Selbst wenn sie dafür Zeit braucht, von der sie noch nicht weiß, woher sie sie nehmen könnte. Und ganz so, wie sie sich das vorstellt, läuft dann auch nicht alles. Am Ende überrascht Bea aber nicht nur ihre skeptische Schwiegermutter, sondern auch ihren noch skeptischeren Ehemann ...

Auch bei Johanna und Hermann hängt der Haussegen schief. Johanna wirft ihrem Brummel die Sache mit der Vollmacht vor aber auch, dass ihm die wohl gerade recht kam, um seinem verhassten Bruder eins auszuwischen. Hermann fühlt sich unverstanden und möchte mit Willy in den Wald. Doch der Hofhund ist verschwunden und auch spät am Abend noch nicht wieder aufgetaucht. Die Befürchtungen, dass der geheimnisvolle Giftleger wieder am Werk ist, sind groß ...