Abbitte (WDH)

Solange der Hundevergifter noch nicht gefunden ist, darf Hofhund Willy das Haus nur noch mit Maulkorb verlassen. Für Hermann ist sowieso längst klar, dass hinter dem vergifteten Fleisch nur Josef Zimmermann stecken kann. Schließlich war der es, der Hermann offen gedroht hat, sollte Willy jemals noch einmal seine Wiese betreten. Von seiner Meinung überzeugt hält Hermann auch in der Öffentlichkeit nicht damit hinterm Berg. Dann wird Zimmermanns Hund vergiftet.

Sehr zu Karls Überraschung hat Toni für Sophie einen Ausbildungsplan vorbereitet. Er will sich ja nicht nachsagen lassen, ein schlechter Ausbilder zu sein. Dass er ihr damit letztendlich die ganze Arbeit aufhalst, sieht Sophie mit großer Gelassenheit. Sie hat Freude an dem was sie tut und das ist das Wichtigste. Und Toni plagt plötzlich eine ganz neue Angst.

Im Gegensatz zu Franz glaubt Heinz nicht, dass das Verhalten seines Neffen lediglich etwas mit der missglückten Pferdezucht zu tun hat. Er hat deshalb für Matthias einen Termin bei der Hauspsychologin der Break-Initiative gemacht. Franz sieht das jedoch alles gar nicht so dramatisch, schließlich ist Matthias gerade wieder putzmunter und gut gelaunt. Und sowieso hat Franz ganz wichtigere Dinge im Kopf - er will endlich mit den Probebohrungen bei Liobas Quelle beginnen.