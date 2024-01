Feld, Wald und Wiese

per Mail teilen

Franz Faller gibt sich wieder einmal siegessicher. Und wie es aussieht, hat er dieses Mal auch allen Grund dazu, denn die Sache mit der Weberquelle lief letztendlich reibungsloser als gedacht. Strenge Naturschutzeinschränkungen konnte er geschickt umgehen, der Vertrag mit Albert und Sebastian ist unter Dach und Fach, und um die alte Kräuterhexe muss er sich dank Sebastian auch keine Sorgen mehr machen. Dem Bau der Abfüllanlage für Liobas Wasser scheint nun nichts mehr im Wege zu stehen ...

Bea ist enttäuscht. Mit den Buchungen der Ferienappartements ist es im Herbst nicht so gut gelaufen, wie sie es sich gewünscht hätte. Für den Tourismus in Schönwald wird einfach zu wenig getan. Zusammen mit dem Tourismusverein hat sie dem Bürgermeister zwar diverse Vorschläge unterbreitet, wie man die örtlichen Gästezahlen erhöhen könnte, bisher jedoch ohne Erfolg. Bernhard gesteht seiner Schwägerin sicherlich einige Talente zu - von Marketing hat sie allerdings überhaupt keine Ahnung.

Eva fällt zu Hause allmählich die Decke auf den Kopf. Spontan beschließt sie, in ihrer Kneipe einen Besuch abzustatten. Und ein bisschen ist sie auch gespannt, was Tu sich während ihrer Abwesenheit noch hat einfallen lassen lassen. Den heimlichen Einbau der neuen Küche trägt sie ihm immer noch ein wenig nach. Doch der Besuch in ihrer Kneipe verläuft dann ganz anders als sie dachte.