Folge 793: Zugvögel

Deutschland 2013

Bea und Karl vermissen ihre Tochter. Gerade jetzt in der Adventszeit fehlt ihnen Jenny noch mehr als sonst. Bea hat da aber eine ganze einfache Lösung: Sie möchte mit Karl über Weihnachten zu Jenny nach Colorado fliegen. Karl ist von der Idee alles andere als begeistert. Schließlich ist der Ägyptenurlaub ja noch nicht so lange her und das Geld für die Reise wäre in den maroden Schlepper im Moment viel besser investiert. Aber wer Bea kennt, der weiß, dass sie gerne Nägel mit Köpfen macht. Wenn sie da diesmal nicht ein wenig voreilig ist.

Leni ist sauer - sie fühlt sich von Johanna regelrecht abgeschoben. Johanna hat in Stefanie Rabenalt ganz offensichtlich eine neue beste Freundin gefunden. Seit dem Erntedank-Basar heißt es bei ihr nämlich nur noch "Stefanie hier - Stefanie da". Aber so schnell lässt sich Leni nicht in die zweite Reihe stellen. Sie wird sich ihren Platz zurückerobern. Und dazu ist ihr jedes Mittel recht!

Lioba muss dringend mit jemandem reden. Doch auf dem Fallerhof scheint kein Mensch für sie Zeit zu haben. Sogar Johanna, die normalerweise immer ein offenes Ohr für die Kräuterfrau hat, lässt sie stehen. Dabei hat Lioba ein echtes Problem.