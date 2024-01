Folge 743: Sturmfreie Bude (WDH)

Deutschland 2012

Eva und Andreas genießen einen freien Tag und machen es sich nach einer kleinen Motorradtour im Leibgedinghaus gemütlich. Leider wird ihre Zweisamkeit ziemlich schnell gestört, als Sophie früher als geplant nach Hause kommt. Es ist für alle drei nach wie vor nicht leicht, mit der neuen Situation umzugehen und macht das Zusammenleben im Leibgedinghaus nicht einfacher. Drei sind eben doch einer zu viel.

Hermann hat sich an den Ort zurückgezogen, an dem er in Ruhe an seiner Chronik arbeiten kann und der ihn gleichzeitig inspiriert - sein Heimatmuseum. Und Hermann sprüht nur so vor Ideen. Vor allem wenn es darum geht, seinen alten Freund Schorsch zu überreden, in den Museumsverein einzutreten ...

Dass Celine nach allem, was war noch immer in Albert verknallt ist, kann Jenny überhaupt nicht verstehen. Für sie ist ihr Cousin einfach ein Angeber. Und daran wird sich auch nichts ändern!